Tribute to Michael Jackson

27. September 2018, 18:21 Uhr

Die außergewöhnliche Show „Black or White“ bietet am Sonnabend, 20. Oktober, im Elbeforum in Brunsbüttel noch einmal die Chance, die größten Hits des Superstars Michael Jackson live zu hören. „Man in the Mirror“, „Bad“, „Beat it“, „Thriller“ und viele andere Songs, auch aus Zeiten der „Jackson Five“, werden dann zu hören sein. Ein perfekt auf die Show abgestimmtes Lichtdesign, 120 extra für diese Show hergestellte Kostüme und rasante Choreographien versprechen ein echtes multi-mediales Spektakel für jeden Zuschauer.



>Karten gibt es im Elbeforum, Von-Humboldt-Platz 5, 04852/540054 und an den Vorverkaufsstellen.