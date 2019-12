Kinder- und Jugendparlament : Treffen mit Bürgermeister Walter Schulz: In Wilster redet die Jugend mit

Das Nachwuchsgremium hat Entwicklung des Jugendzentrums, einen Kino-Nachmittag und ein Zeitzeugenprojekt auf der Agenda.

05. Dezember 2019, 13:01 Uhr

Wilster | Maren Hayenga, Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) in Wilster, war zufrieden. 14 Mädchen und Jungen waren zur jüngsten Sitzung in den Spiegelsaal des Neuen Rathauses gekommen. „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind und hoffe, dass wir bald noch mehr werden.“

Bürgermeister Walter Schulz gab einen Einblick in die Kommunalpolitik. Neben dem Schulwesen und dem Klimaschutz sei zurzeit die Kindergartenbetreuung ein wesentliches Thema. In der fortgeschrittenen Planung sei auch der Umbau des Jugendzentrums (JuZe), das seit seinem Umzug zum Schulzentrum unglaublichen Zuspruch bei den Kindern und Jugendlichen gefunden hat und aus allen Nähten platzt. Bei der weiteren Entwicklung möchte man die Wünsche der Mädchen und Jungen gern berücksichtigen, versicherte Schulz.

„Da werden wir nicht alles erfüllen können“, erklärte der Bürgermeister aber auch, nachdem JuZe-Leiter Jens Grimm die lange Wunschliste der Kinder vorgetragen hat. „Aber wir werden unser Möglichstes tun.“ Der Bürgermeister betonte, wie wichtig ihm die Mitsprache der jüngeren Wilsteraner sei. „Ich nehme euch erst, auch wenn nicht immer alles umsetzbar ist“, fügte er hinzu.

Fynn Beimgraben hatte sich seit der letzten Sitzung um die Umsetzung eines öffentlichen Kino-Nachmittags bemüht. Leider seien die zu erwartenden Kosten wie Gema und andere Gebühren sehr hoch. Er machte den Vorschlag, durch einige Aktionen im nächsten Jahr Spenden zu sammeln. Dörthe Urlaub vom Tennisverein regte an, bei Anton Brade im Kulturhaus nachzufragen, ob die Veranstaltung eines Kino-Nachmittags für die Jugend auch dort möglich wäre.

Des Weiteren machte Fynn Beimgraben den Vorschlag, für das Zeitzeugenprojekt in der Gemeinschaftsschule auch von ehemaligen Bürgern der DDR aus ihrem Leben und ihren Erlebnissen hinter der Mauer berichten zu lassen. Diese Idee fand großen Anklang, jedoch fehlen dafür zurzeit entsprechende Zeitzeugen. Maren Hayenga (Telefon: 04823/6509) würde sich freuen, wenn sich jemand bei ihr melden würde, der bereit wäre, den Schülern von dieser besonderen Zeit zu erzählen.

Für das geplante Projekt der „Blumenwiese für Bienen“ wird noch nach einer geeigneten Fläche gesucht. Die Stadt könnte sich um die Klärung bemühen. Zur Aktion „Sauberes Wilster“ am 21. März, 10 Uhr an der Feuerwache, werden schon jetzt alle Mädchen und Jungen des KiJuPa und des JuZe zur Mithilfe eingeladen.





> Die nächste KiJuPa-Sitzung findet Donnerstag, 30. Januar, ab 18.30 Uhr im Gemeindehaus gemeinsam mit den Teamern der kirchlichen Jugendarbeit statt. Alle Kinder und Jugendlichen ab neun Jahren sind willkommen.