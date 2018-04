Treffen der Opel-Freunde

von shz.de

17. April 2018, 11:23 Uhr

Ein Mekka für Opel-Fans entsteht Ende Mai auf der Koppel am Kohlenbeker Weg in Schenefeld/Siezbüttel. Der 2011 gegründete Opelclub Blitz-Gewitter Steinburg lädt von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai, zum Opel-Treffen ein – erwartet werden Fans aus ganz Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Modelle von Admiral und Commondore über Kadett bis zum legendären Manta werden – in Originalzustand oder aufgemotzter Version – zu sehen sein. Am Sonnabend, 26. Mai, sind beim Oldtimertreffen auch Modelle anderer Marken willkommen. Der Vorsitzende Christian Radtke (l.) konnte im vergangenen Jahr sogar „Miss Opel“ Aline Knor und Ralf Grenz mit seinem Opel Admiral begrüßen.



>Infos: www.blitz-gewitter-steinburg.de