Treffen der Blitz-Freunde

17. April 2018, 11:23 Uhr

Ein Mekka für Opel-Fans entsteht Ende Mai auf der Koppel am Kohlenbeker Weg in Schenefeld/Siezbüttel. Der 2011 gegründete Opelclub Blitz-Gewitter Steinburg lädt von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Mai, zum Opel-Treffen ein – erwartet werden Fans aus ganz Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Modelle von Admiral und Commondore über Kadett bis zum legendären Manta werden – in Originalzustand oder aufgemotzter Version – zu sehen sein. Am Sonnabend, 26. Mai, sind beim Oldtimertreffen auch Modelle anderer Marken willkommen. Der Blitz-Gewitter-Vorsitzende Christian Radtke (l.) konnte im vergangenen Jahr sogar „Miss Opel“ Aline Knor und Ralf Grenz mit seinem Opel Admiral begrüßen.



>Infos: www.blitz-gewitter-steinburg.de