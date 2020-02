Sie empfindet nur Schock und Trauer: Ihre geliebte Katze sei am Sonnabendabend in der Krohnstraße „heftigst“ angefahren worden, schildert eine Leserin. Schwer verletzt sei das grau gestreifte Tier mit weißer Brust in Richtung Galgenberg verschwunden. Einen großen Wunsch hat das Frauchen: „Falls sie entdeckt wird, bitte,bitte beerdigen.“ Oder in der Redaktion melden: 04821/ 6051502.