Kremperheide : Trauer um Pastor Knud Autzen

Die St.-Johannes-Kirchengemeinde trauert um einen engagierten Seelsorger.

von shz.de

28. August 2019, 12:54 Uhr

Kremperheide | Im Alter von 81 Jahren ist der langjährige Kremperheider Pastor Knud Autzen gestorben. Er hat fast sein ganzes seelsorgerisches Leben in Kremperheide gewirkt und die dortige die Kirchengemeinde ideell und materiell maßgeblich mit aufgebaut.

Von Hamburg nach Münsterdorf

Knud Autzen wurde 1938 in Langenhorn geboren. Seine Ordination zum Pastor erfolgte 1972 in Hamburg-Osdorf. Schon ein Jahr später wechselte er in die Kirchengemeinde Münsterdorf, übernahm dort als Pfarrvikar die zweite Pfarrstelle.

Von dort aus betreute Autzen seelsorgerisch Kremperheide und Itzehoe-Wellenkamp, die damals kirchlich noch zu Münsterdorf gehörten. 1976 wurde Autzen die Pfarrstelle als Pastor übertragen.

Praktizierte Nächstenliebe und eine rege Bautätigkeit prägten sein Wirken.

Mit-Begründer des Gemeindezentrums

1974 wurde in Kremperheide der Grundstein für eigenes Gemeindezentrum gelegt, Autzen war einer der Gründerväter. Unter dem Namen St.-Johannes-Kirchengemeinde wurde Kremperheide 1983 selbstständig.

Es folgten danach unter anderem die Seniorenwohnanlage – eine der ersten ihrer Art in Schleswig-Holstein – und die Kindertagesstätte.

Zitat: Knud Autzen baute und baute auf, der eigene Kirchturm in Kremperheide war für ihn das allerwichtigste. Propst Thomas Bergemann

Erinnern werde man sich auch an einen Pastor, der am Steuer des Gemeindereisebusses saß und der Gemeindemitglieder zum Gottesdienst abholte. Auch manche streitbare Eigenheit gehöre zu dieser Erinnerung.

Unermüdlich war Autzens Einsatz auch für Menschen im Osten. 1992 gründete er den Diakonie- und Hilfsverein, der viele Hilfsgüter in evangelische Kirchengemeinden nach Osteuropa brachte.

„Der Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf denkt dankbar an Pastor Knud Autzen zurück“, würdigt Thomas Bergemann dessen Wirken.