Nachruf : Trauer um Heinz Longerich

Als langjähriger Chefredakteur hat Heinz Longerich die Norddeutschen Rundschau geprägt. Jetzt ist er mit 92 Jahren verstorben.

Itzehoe | „Herzlichen Glückwunsch, Papa!“ So hat „Erich“ auf der ersten Lokalseite vor gut zwei Jahren gratuliert. Heinz Longerich feierte seinen 90. Geburtstag. Als Chefredakteur der Norddeutschen Rundschau hatte er die beliebte tägliche Rubrik im Jahr 1965 eingeführt und den Namen seinem Nachnamen entnommen. Nun ist Papa nicht mehr da: Heinz Longerich ist im Alter von 92 Jahren gestorben.

ZITAT Der Lokalteil ist immer noch das Wichtigste in der Zeitung. Heinz Longerich, langjähriger Chefredakteur

„Es gibt überhaupt keinen schöneren Beruf als Lokalredakteur.“ Das sagte Heinz Longerich anlässlich der 200-Jahr-Feier der Norddeutschen Rundschau im Jahr 2017. Mit Leidenschaft übte er seinen Beruf aus – fast sieben Jahrzehnte lang. Nach dem Krieg sei sein Vater von der ersten Stunde an beim Aufbau der demokratischen Presse dabei gewesen, sagt Historiker Peter Longerich. Dieser Rolle sei er sich auch stets bewusst gewesen.

Souveräne Gelassenheit und sehr große Allgemeinbildung

Als Chefredakteur habe Heinz Longerich seine Redaktion einfach machen lassen, sagt Volker Mehmel, einer seiner Nachfolger auf dem Chefposten in Itzehoe. Bewundert habe er an ihm immer die souveräne Gelassenheit und die sehr große Allgemeinbildung.

„Aus Spaß“ im Norden beworben

Heinz Longerich wurde 1928 in Krefeld geboren. In Westdeutschland machte er sein Volontariat und arbeitete bei verschiedenen Zeitungen. 1964 war er Redakteur bei der Neuen Rhein-Zeitung in Krefeld und antwortete „aus Spaß“, wie er selbst sagte, auf eine Stellenanzeige, mit der ein stellvertretender Chefredakteur in Itzehoe gesucht wurde. Denn die Familie habe gern im Norden Urlaub gemacht. Heinz Longerich wurde eingeladen, es gefiel ihm – und er blieb. Die Familie kam Anfang 1965 nach Itzehoe.

Wichtige Basis: Kontakt zu Lesern und Entscheidungsträgern

Noch im selben Jahrzehnt wurde Heinz Longerich nach dem Abschied des Vorgängers Chefredakteur. Besonders wichtig waren ihm gute Kontakte, zu Lesern wie auch zu Entscheidungsträgern. Heinz Longerich war eine Institution in der Stadt und blieb dies auch im Ruhestand, in den er mit 62 Jahren nach einem Verkauf der Rundschau „ein wenig getreten“ worden sei, wie er sagte.

Auch im Ruhestand großes Interesse an Itzehoe

Ruhestand? Keine Spur. Heinz Longerich blieb sehr präsent als Mitarbeiter der Zeitung mit einem besonderen Faible für Kultur und Stadtgeschichte. Der Umgang mit historischen Gebäuden schmerzte ihn: „Itzehoe hat wenig Respekt vor seiner Vergangenheit.“

Tägliche Kaffeerunde in der Feldschmiede

Selbst mit weit über 80 Jahren war Heinz Longerich noch unentwegt unterwegs, als Journalist und als stetiger Beobachter des Stadtlebens. Unvergesslich bleiben seine regelmäßigen Besuche in der Redaktion: „Na, was gibt’s Neues im Städtchen?“, dazu das bekannte verschmitzte Lächeln. Die tägliche Kaffeerunde in der Feldschmiede wollte mit Themen versorgt sein. „Man muss ja wissen, was am Ort passiert.“

Einfacher und gleichzeitig treffender ist die Bedeutung des Lokaljournalismus kaum zu beschreiben. Wir werden Heinz Longerich vermissen.

Foto: Michael ruff





Die Trauerfeier ist in Verbindung mit der Urnenbeisetzung geplant. Ein Termin steht noch nicht fest.