Itzehoe : Trauer um Erhard Trusch

Mitarbeiter unserer Zeitung verstorben.

Itzehoe | Wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter Erhard Trusch. Der Itzehoer ist im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Die Zeitungsarbeit lernte Erhard Trusch schon im Berufsleben kennen, allerdings noch von der anderen Seite: Als Pressesprecher der Post war er für die Redaktion ein ebenso hilfsbereiter wie angenehmer Ansprechpartner.

Auch im Ruhestand blieb Erhard Trusch der Post eng verbunden, lange war er Mitglied im Vorstand des Postvereins Einigkeit Itzehoe und Umgegend von 1900, das Amt als Vorsitzender gab er erst vor wenigen Wochen offiziell ab. In der Thomas-Kirchengemeinde war der Edendorfer ebenfalls engagiert.

Fast automatisch lieferte Erhard Trusch aus den Bereichen, in denen er aktiv war, alles Berichtenswerte in die Redaktion. Doch auch in vielen anderen Vereinen war er ein gern gesehener Gast: Für unsere Zeitung hat der Itzehoer deren Arbeit und insbesondere die Jahresversammlungen begleitet. Hinzu kam ein großes Interesse an den Geschehnissen in der Stadt, auch den kleinen: Viele Beiträge in der Rubrik „Erich“ stammten von Erhard Trusch. Zusehends galt für ihn, wie er selbst gern scherzhaft anmerkte, ein bekannter Spruch: Rentner haben ja nie Zeit. Weil er viel bei seinen Enkeln gefragt war, wurden die Einsätze als Zeitungsreporter weniger. Doch wenn er für die Rundschau unterwegs war, galt wie in all den Jahren zuvor: Auf Erhard ist Verlass. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. Wir werden Erhard Trusch nicht vergessen.