Trauer um Altbürgermeister Richard Schmidt

vergrößern 1 von 1 Foto: vm 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 04.Dez.2017 | 17:02 Uhr

Die Wilstermarsch trauert um Richard Schmidt. Der Altbürgermeister der Kleinstgemeinde Büttel starb im Alter von 81 Jahren. Noch bis zum Frühjahr dieses Jahres hatte Schmidt die Geschicke seiner Heimatgemeinde geleitet – bis ihn eine schwere Krankheit zur Aufgabe des Ehrenamtes zwang. Mit Richard Schmidt verliert die Wilstermarsch einen Menschen, der sich wie kaum ein zweiter für seine Mitbürger engagiert hat – und das mehr als ein halbes Jahrhundert lang.

Schon in jungen Jahren stellte sich der gebürtige Landscheider in den Dienst der Allgemeinheit und wurde Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. Der Brandschutz sollte eines seiner vielfältigen Betätigungsfelder werden. 27 Jahre lang war er Wehrführer, 18 Jahre zudem stellvertretender Amtswehrführer. Seine Verdienste um das Feuerwehrwesen wurden mit Ehrenzeichen und Ehrenkreuzen in Silber und Gold gewürdigt. Amtswehrführer Axel Erdmann würdigt in einem Nachruf im Namen aller Wilstermarschwehren die stets kameradschaftliche Haltung sowie das hohe Ansehen und die Wertschätzung, die Richard Schmidt in seinem Ehrenamt genoss.

In seiner kommunalpolitischen Arbeit lag ihm die Selbstständigkeit seines durch das Brunsbütteler Industriegebiet einst zur Kleinstgemeinde geschrumpften Heimatortes stets ganz besonders am Herzen. 1982 wurde er dort erstmals zum Bürgermeister gewählt und in diesem Amt zunächst von Gemeindevertretungen und später auch auf Gemeindeversammlungen durch alle Einwohner immer wieder bestätigt. Als Bürgermeister nahm Richard Schmidt auch Aufgaben auf Amtsebene sowie im Schulverband und im Wegeunterhaltungsverband wahr.

Beruflich war Schmidt in der Landwirtschaft zu Hause. Gemeinsam mit Ehefrau Hertha bewirtschaftete er bis 1994 den Wolters-Hof. Schon früh engagierte sich Richard Schmidt auch hier in Gremien wie der früheren Bütteler Meierei und später der Breitenburger Milchzentrale, dem Wasserbeschaffungs- und Wegeunterhaltungsverband sowie als aktiver Sänger in der St. Margarethener „Liedertafel“.

Die Liste seiner Tätigkeiten war lang. Die Wilstermarsch verliert mit Richard Schmidt einen Mitbürger, der sich um seine Heimatgemeinde und die gesamte Region große Verdienste erworben hat. Sichtbarer Ausdruck dafür waren zahlreiche Auszeichnungen und Würdigungen in seiner ehrenamtlichen Laufbahn – an der Spitze die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.