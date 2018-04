Diskothekensterben in SH : Tränenreicher Abschied vom Cheyenne Club

Mit vier rauschenden Partys gehen 53 Jahre Itzehoer Nachtleben zu Ende. Der Cheyenne Club schließt seine Pforten.

von Ludger Hinz

03. April 2018, 05:59 Uhr

Itzehoe | Der Abschied fiel schwer, es herrschte melancholische Stimmung: In der Diskothek „Cheyenne Club“ ging es über Ostern noch einmal rund, bevor der seit 1965 existierenden Institution im Itzehoer Nachtleben das letzte Stündlein schlug. Denn ab dem 1. April hat die Diskothek endgültig geschlossen.

Vorher kamen die „Club“-Gänger aber noch einmal zu Hunderten und feierten vier rauschende Partys, um sich zu verabschieden. Selbst Radio und Fernsehen (NDR) waren da. An der Abendkasse gab es nur noch Restkarten, es kam zu langen Schlangen vor dem Eingang.

Aus dem Archiv: Cheyenne Club: Tanzen neben Cowboys

Viele der Gäste übermannten die Erinnerungen an ihre Jugendzeit an die Disco, die – einmalig in ganz Deutschland – seit 53 Jahren in Händen der Familie Conring lag. Katharina Paulsen (32) saß traurig vor ihrem Drink: „Ich habe meinem Sohn versprochen, dass wir in fünf Jahren hierher gehen – jetzt kann er den Club nicht mehr erleben. Es ist, als würde man das HC abreißen: Es fehlt ein Stück Itzehoe.“

Foto: Hinz(3)

Auch bei den DJs war Herzschmerz angesagt. DJ Yogee (Jogi Günzelsen, ) der seit 20 Jahren im „Club“ an den Reglern stand, schilderte: „Der Club ist mein Wohnzimmer geworden. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das für mich bedeutet.“ Auch sein DJ-Kollege Kai (Kai Hänsch), der seit elf Jahren Musik auflegte, sagte: „Diese Disco war für mich wie eine Familie. Jetzt geht alles auseinander. Das ist sehr traurig.“

In der Rocknacht ging es noch einmal zurück zu den Wurzeln. Urgesteine wie Tresenkraft Axel (53), der von 1983 (alter Club) bis 1995 (neuer Club) hier arbeitete, kamen noch einmal vorbei. „Ich dachte, ich könnte noch das 55-jährige Jubiläum mitfeiern. Daraus wird jetzt nichts mehr. Es ist sehr traurig, weil damit wieder ein Stück Itzehoe verloren geht.“

Klaus-Dieter Gerhardt (54), nur genannt „Pferdchen“, der zwölf Jahr lang von 1984 bis 1996 am Tresen und an der Tür arbeitete, bedauerte: „Ich bin traurig, weil dem Nachwuchs nun ein weiterer Treffpunkt genommen wird.“

Foto: Ludger Hinz

Am letzten Tag hatten die DJs aus der Clubgeschichte, Harald Segler (60er/70er), Stefan Wolter (70er), DJ Nobby (Norbert Dethloff/80er) und DJ Frank (Frank Lindenhofer/90er) noch einmal ihren letzten großen Auftritt an den Reglern. Geschäftsführer Björn Conring, der seit 1998 im „Club“ arbeitete und ihn seit 2011 leitete, bekannte: „Es ist schwierig für mich. Ich taumele zwischen der Freude über das überragende Feedback in dieser Woche und dem Wehmut über das Ende. Allerdings weiß ich auch: Wäre es nicht zu Ende, wären die allermeisten wohl nicht da gewesen.“ Am Ende flossen zu den letzten Liedern „Geile Zeit“ der Band „Juli“ und „Time to say goodbye“ von Andrea Bocelli doch noch die Tränen, als es den meisten bewusst wurde: Nun sind die Lichter aus – für immer.