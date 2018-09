Tennis-Club Kellinghusen : Totale Dominanz

Karin Homann und André Nadolny sicherten sich die Vereinstitel im Einzel- sowie im Doppelwettbewerb.

17. September 2018, 15:55 Uhr

Die parallel zum Tennisjugendcamp stattfindenden und in diesem Jahr erstmals innerhalb einer Woche gespielten Clubmeisterschaften des Tennis-Clubs Kellinghusen (TCK) sorgten für reges Treiben auf der Anlage in der Jacob-Fleischer-Straße. Auch das Wetter spielte mit und bescherte allen Teilnehmern durchweg viel Sonne. Noch eine Besonderheit in diesem Jahr: Karin Homann und André Nadolny wurden jeweils doppelte Vereinsmeister – sie sicherten sich die Titel im Einzel- sowie im Doppelwettbewerb.

Zusammen mit ihrer Partnerin Annika Jacobs gewann Karin Hohmann im Endspiel mit 6:2 und 6:3 gegen das Team Nicole Nadolny und Tina Schade. Zuvor wurde sie Erste in der Damenkonkurrenz, die eine Round-Robin-Runde spielten.

André Nadolny, Sportwart im TCK, gewann das Einzel im Finale gegen Mannschaftskamerad Olaf Hensel mit 6:3 und 6:4. In der Herreneinzel-Konkurrenz spielte erstmals auch der elfjährige TCKler Tim Janssen mit. Gegen Rainer Romeike ging das Spiel in der Vorrunde knapp im dritten Satz verloren. Mit Christian Herrndörfer sicherte sich Nadolny dann mit einem 6:1 und 6:3 gegen Claus-Otto Daßau und Andy Fischer auch den Doppeltitel. Sieger und Platzierte erhielten Gutscheine und Sachpreise, gestiftet durch Clubwirt Kalle Böhm und TCK-Trainer Hendrik Lichtfuss.