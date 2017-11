Torsten Hölck neuer Amtswehrführer

vergrößern 1 von 1 Foto: Mehlert 1 von 1

von Joachim Möller

erstellt am 26.Nov.2017 | 15:07 Uhr

Das Amt Breitenburg bekommt einen neuen Amtswehrführer: Torsten Hölck von der Freiwilligen Feuerwehr Breitenberg-Moordiek. Die Wahl war erforderlich geworden, weil der amtierende Amtswehrführer Frank Lobitz zu Jahresbeginn in die Position des Kreiswehrführers wechselt. Mit 36 von 37 Stimmen wurde Hölck, derzeit stellvertretender Amtswehrführer, von den Delgegierten der Feuerwehren aus dem Amt Breitenburg im Rahmen einer Sitzung gewählt.

Torsten Hölck, der seit 1986 in der Feuerwehr Breitenberg-Moordiek aktiv ist, agiert seit 2010 im Amt Breitenburg als stellvertretender Amtswehrführer. Darum werden ihm die Aufgaben in seiner neuen Funktion nicht fremd sein. „Ich freue mich auf mein neues Aufgabenfeld“, betonte der künftige Amtswehrführer, der noch am Abend zahlreiche Glückwünsche entgegen nehmen konnte. Amtsvorsteher Jörgen Heuberger gehörte zu den ersten Gratulanten und betonte, dass er sich auf eine gute Zusammenarbeit freue.

Auch Rainer Schmidt vom Kreisfeuerwehrverband bestätigte dies und wünschte dem künftigen Amtsinhaber immer „ein goldenes Händchen“ bei seinen Aufgaben. Von der Feuerwehr Itzehoe überbrachte Ralf Köhn Glückwünsche und hob ebenfalls die gute Zusammenarbeit mit den Wehren des Amtes Breitenburg hervor. Die erste Aufgabe Hölcks wird es nun sein, einen Stellvertreter zu finden.