Erfolg für Nindorferin : Top-Abschluss für Kerrin Struve

Im Berufsbild „Bankkaufmann/-frau“ hat Kerrin Struve aus Nindorf als Landesbeste abgeschnitten.

13. Dezember 2019, 12:48 Uhr

Meldorf | Erfolgreicher Ausbildungsabschluss: Kerrin Struve von der Sparkasse Westholstein wurde kürzlich im Rahmen einer Feierstunde der IHK-Schleswig-Holstein von Ministerpräsident Daniel Günther als Landesbeste Bankkauffrau ausgezeichnet. Mit 97 von 100 Punkten legte sie die beste der rund 3.200 IHK-Prüfungen im Berufsbild „Bankkaufmann/-frau“ ab. Als eine der ganz wenigen „Besten der Besten“ erhielt Kerrin Struve ein Stipendium der „Begabtenförderung Berufliche Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Drei Jahre lang werden nun berufsbegleitende Weiterbildungsmaßnahmen erheblich finanziell unterstützt. Die Nindorferin arbeitet aktuell als Kundenberaterin in der Sparkassen-Filiale Meldorf. „Meine bisherigen Praxiserfahrungen will ich weiter ausbauen sowie mich nebenberuflich an der Frankfurt School zur Bankfachwirtin und anschließend zur

Betriebswirtin ausbilden lassen“, so Kerrin Struve.

Besonders stolz zeigte sich Ausbildungsleiterin Sybille Wolf-Aurich: „Wir freuen uns sehr, dass eine junge Kollegin mal wieder solch eine hochkarätige

Auszeichnung erhalten hat. Viele meiner Kollegen haben an diesem herausragenden Ergebnis sicherlich ihren Anteil.“ Die Sparkasse Westholstein hat Kerrin Struve in ihr Traineeprogramm aufgenommen.