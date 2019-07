SOVD in Wilster : Tombola-Lose gingen „weg wie warme Semmeln“

Beim Tag der Vereine in Wilster veranstaltete der Sozialverband eine Tombola – jetzt lädt der SOVD zum Grill- und Sommerfest ein.

von shz.de

09. Juli 2019, 13:41 Uhr

Wilster | „Unsere Tombola-Lose gingen weg wie warme Semmeln, um 15 Uhr mussten wir leider verkünden, dass es keine Lose mehr zu kaufen gibt“, sagt Ulrike Schlotfeldt begeistert. Der Sozialverband (SOVD) präsentierte sich beim Tag der Vereine mit den Ortsvereinen Wilster, Beidenfleth-Wewelsfleth, Ecklak-Kudensee, Brokdorf und St. Margarethen. Die Ehrenamtler informierten über ihre Arbeit und hatten als ersten Preis bei der Tombola ein Wochenende mit Vollpension im SOVD- Erholungszentrum in Büsum im Gepäck. Darüber freut sich Magdalene Lau aus Wacken, die sich in dem Nordseebad erholen wird. Zur nächsten Veranstaltunglädt der SOVD Wilster Mitglieder mit Angehörige ein: Sonnabend, 13. Juli, ab 11.30 Uhr in die Rumflether Mühle zum Grill- und Spielenachmittag.



>Anmeldung bei Ulrike Schlotfeldt (04821/804208) und Christel Horstmann (04823/8551).