Töpfermarkt Kellinghusen : Töpfermarktbecher gilt als individuelles Sammlerstück

08. August 2019, 11:40 Uhr

KELLINGHUSEN | Der Töpfermarktbecher zählt seit vielen Jahren zu den keramischen Dauerbrennern des Kellinghusener Töpfermarkts. Das aktuelle Exemplar für die Veranstaltung am Wochenende stammt aus der Werkstatt der Kellinghusener Keramikerin Annelies Liebschner-Stabenow.

Am unteren Rand versah sie den Becher mit einem eingeschnittenen Relief. „Der obere Rand zeigt die typischen Ranken ehemaliger Kellinghusener Fayencen“, sagt ausgebildete Keramikerin und Malerin. Sie unterstreicht: Der in vielen Arbeitsschritten von Hand hergestellte Töpfermarktbecher sei eine echte Fayence.

„Der gesamte Prozess bis ein Becher fertig ist, dauert 14 Tage“, erklärt die Keramikerin.

Für den aktuellen Markt hatte sie Stadtmanager Sven Erik Gondlach drei Stück zur Auswahl vorgelegt. Als Sammlerstücke oder Souvenirs fänden die nummerierten und mit einer Jahreszahl versehenen Unikate viel Anklang, weiß Gondlach. „Die Becher sind schnell weg, aus den Vorjahren haben wir keinen einzigen mehr.“

Die Geschichte des Bechers als Fayence habe 1991 begonnen, erinnert sich Liebschner-Stabenow. Nur ein einziges Mal, zur Premiere 1990, sei das irdene Erfolgsmodell aus Steinzeug hergestellt worden. Was Form und Dekor angeht, so drückten ihm im Laufe der Jahre reihum die Keramiker der Stadt ihren Stempel auf.

Auf dem Töpfermarkt am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, werden wieder 100 Exemplare veräußert. Je 50 Stück stehen im Museum und am Infostand des Stadtmarketing bereit. Keramische Erzeugnisse aus ihrer Produktion zeigt Annelies Liebschner-Stabenow in ihrer LiSt-Werkstatt, Vor der Holzkate 6.



> Töpfermarkt: Sonnabend und Sonnabend, 10. und 11. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr, unterer und oberer Marktplatz.