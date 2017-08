Töpferkunst aus Japan

vergrößern 1 von 1 Foto: Tietje-Räther 1 von 1

Unter den zahlreichen Anbietern hochklassiger Keramik fiel der Stand von Yasaburo Makiuchi (Foto rechts mit Töpfermarkt-Organisator Michael Gatke) besonders auf: Der Keramiker war zum Kellinghusener Töpfermarkt extra aus Japan angereist. Gebrauchsware und Dekorationsstücke in erdigen Farbtönen erinnerten an die traditionelle Töpferkunst in Japan – die mit zur ältesten der Menscheitsgeschichte zählt. Als Künstler kam Yasabuo Makiuchi zum ersten Mal in die Region. Bekannt ist sie ihm aus einer anderen Perspektive: Der 1951 in Nagano geborene Japaner war Europa-Manager des KOA-Konzerns, der von seinem Sitz in Dägeling Automobilhersteller mit elektronischen Widerständen versorgt. 2008 studierte der Ex-Manager die Töpferkunst bei dem bekannten Künstler K. Yamaguchi. Seit 2013 zeigt Yasaburo Makiuchi seine Töpferware auf Kunsthandwerk- und Keramikausstellungen. Auf der Nagano Arts and Craft Exhibition wurden seine Exponate in 2016 und 2017 mit Preisen ausgezeichnet.

von Joachim Möller

erstellt am 13.Aug.2017 | 15:41 Uhr