Schulaktion in Itzehoe : Toben und schlau werden

vergrößern 1 von 1 Foto: Strobel 1 von 1

von Lisa Strobel

erstellt am 30.Sep.2017 | 11:01 Uhr

Toben macht schlau – unter diesem Motto läuft die Aktion seit 2009. So auch in dieser Woche: Erstklässler von acht Schulen aus Itzehoe und Umgebung wurden in der Münsterdorfer Sporthalle auf Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination getestet.

An diesem Tag ist die Fehrs-Schule dran. Esra Ari ist außer Atem, als sie beim Sechs-Minuten-Lauf um die Ecke kurvt. Aber Laufen macht der Sechsjährigen trotzdem Spaß. Die Stationen des Tests sind nach dem deutschen Motoriktest der Universität Kassel ausgerichtet und filtern laut Organisationsteam meist rund 100 Kinder heraus, die Förderbedarf haben. In den folgenden kostenfreien Förderstunden werden die Bereiche Spiel, Sport und Spaß abgedeckt.

Bevor es so weit ist, müssen die Erstklässler verschiedene Stationen durchlaufen. Es gibt Übungen, durch die Kraft gemessen wird mit Hilfe von Liegestütz und Sit-Ups. Andere bewerten durch kurze Sprints die Koordination und Schnelligkeit. Am schwierigsten sei es für die Kinder vor allem, rückwärts zu balancieren, sagt Lena Mante vom Orgateam. „Die Augen sind überall, nur nicht auf dem Balken. Dann werden die Kinder zu hibbelig.“

Wenn man sich viel bewege, könne man auch besser lernen, weil das Gehirn Botenstoffe entsende. „Unsere Forderung ist es, mindestens eine Stunde Sport am Tag zu treiben. Wer in der Schule nur sitzt, wird unruhig, und das wirkt sich auch aufs Lernen aus“, sagt Organisator Tim Lüders. Unterstützt wird die Aktion von der Volksbank, den Stadtwerken und der AOK. Hinzu kamen erneut viele ehrenamtliche Helfer.