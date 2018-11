Feuerwehreinsatz in Kellinghusen : Toaster sorgt für Wehr-Einsatz in Pflegeheim

Bei der Zubereitung des Frühstücks blieben Brotscheiben offenbar zu lange Toaster.

von shz.de

18. November 2018, 15:16 Uhr

Verkohlte Toastscheiben im Nebenraum der Küche im Pflegewerk Wohnen waren Ursache für den Vollalarm der Wehren Kellinghusen und Wrist. Um 7.20 Uhr am Sonntagmorgen rückten fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und die Polizei in die Hauptstraße aus. Nach erster Lageerkundung konnte für die weiter anfahrenden Fahrzeuge Entwarnung gegeben werden. Bei der Zubereitung des Frühstücks wurde im Nebenraum der Küche unter einem Rauchmelder ein Toaster in Betrieb genommen. Zu lange getoastete Brotscheiben aktivierten die empfindliche Brandmeldeanlage. Da der Grund für die Alarmierung für die Bediensteten erkennbar war, wurde eine Räumung des Gebäudes nicht vorbereitet. Nach eingehender Kontrolle durch den Einsatzleiter wurde am Tableau der Brandmeldeanlage der Alarm gelöscht und die Melder wieder aktiviert. Nach 30 Minuten rücken die letzten Einsatzkräfte ab.