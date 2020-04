Renovierungsarbeiten : Tischlerei prüft Sportgeräte in Wilsteraner Gemeinschaftsschule

Von Seilen und Körben bis hin zu Toren, Springböcken, Barren und Kletterwänden, alles wird auf Schäden überprüft.

Avatar_shz von shz.de

09. April 2020, 14:26 Uhr

Wilster | In der Sporthalle bietet sich derzeit ein sonderbares Bild. Die Rolltore sind geöffnet, die Lagerräume leer und alle Sportgeräte sind in Reih und Glied in der großen Halle aufgestellt. Der Grund dafür: Die Tischlerfirma Gebrüder Claus aus Rellingen führt in der Gemeinschaftsschule in Wilster eine Prüfung aller Sportgeräte durch.

Jedes einzelne Sportgerät wird auf Schäden untersucht, angefangen von Seilen und Körben bis hin zu Toren, Springböcken, Barren und Kletterwänden. Auch die Rolltore der Lagerräume werden geprüft und gewartet, so dass das leichte Öffnen und Schließen sichergestellt ist. „Unsere Arbeiten beinhalten neben den Reparaturarbeiten auch das Schleifen und Streichen diverser Holzteile“, erklärt Philipp Bitter, der gemeinsam mit seinem Kollegen Holger Sylvester in der Sporthalle beschäftigt ist. „Außerdem tauschen wir auch Rollen an den größeren Geräten aus und prüfen die Standfestigkeit.“

Der Schulverband Wilstermarsch hat die Firma beauftragt. In regelmäßigen Abständen müssen die Geräte der Turnhalle geprüft und gegebenenfalls repariert werden, um eine sichere Nutzung durch die Schüler und Sportlehrer zu gewährleisten. „Mit der Firma Gebrüder Claus haben wir bereits im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht“, erklärt Matthias Carstens vom Hochbauamt des Amtes Wilstermarsch, der für die Auftragsvergabe und Organisation verantwortlich ist. „In der Wolfgang-Ratke-Schule wurden ebenfalls alle Geräte geprüft, und die Tischlerei Claus hat sich da bereits als sehr ehrlich und gewissenhaft erwiesen.“

Weitere Arbeiten in der Gemeinschaftsschule wurden bereits erledigt. So sei die Sanierung des so genannten Schulports, der vor allem für die Schulsozialarbeit sowie die Hausaufgabenhilfe genutzt wird, abgeschlossen worden. „Diese Räume erstrahlen jetzt in neuem Glanz“, freut sich Carstens.

Zudem finden Malerarbeiten in vier Klassenräumen statt, in einer fünften Klasse wurde eine neue Akustikdecke eingezogen und ein innen- und außenliegender Sonnenschutz für das Mensa-Gebäude wird installiert. Neben neuen Lichtkuppeln, neuen LED-Lampen und der Sanierung elektrischer Anlagen erfolgt auch die Montage eines Smart-Boards. Damit ist jetzt jeder Klassenraum der Gemeinschaftsschule mit einer digitalen Tafel ausgestattet.

Mit 35.000 Euro ist die Dachsanierung des Schulgebäudes veranschlagt, und als weiteres größeres Bauvorhaben steht in den Sommerferien die Sanierung der Trinkwasserleitungen in der Wilsteraner Schule an. Dafür wurden rund 300.000 Euro bereitgestellt. „Ich hoffe natürlich, dass es günstiger wird“, betont Carsten, der sich gerade mit den Ausschreibungen für diese Arbeiten beschäftigt.