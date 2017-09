Tierischer Gang auf dem Laufsteg

vergrößern 1 von 3 Foto: SOSAT (3) 1 von 3





Eigentlich drehen dort edle Rösser ihre Runden. Doch für einen Tag hatte Pferdezüchter Harm Thormählen seine große Reithalle am Selkweg im Kollmaraner Ortsteil Langenhals Schafzüchtern überlassen. Und das aus gutem Grund: Der Herdbuchbezirk Südwestholstein feierte seinen 100. Geburtstag mit einer großen Jubiläumsschau. Beste Gelegenheit der Züchter, ihre prächtigen Tiere einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Karl-Dieter Fischer (68), seit 1981 Vorsitzender des Bezirkes, erinnerte in seiner Begrüßung an die Anfänge im Jahr 1917, als sich die Züchter zu einer großen Vereinigung zusammenschlossen. Damaliger Initiator: der Kollmaraner Klaus von Drathen. Heute gehören dem Herdbuchbezirk Südwestholstein etwa 120 Mitglieder, davon 50 aktive Schafzüchter, an.

Beim Rundgang allerdings muss der Laie passen. Denn wer hat vorher schon vom Deutschen weiß- oder schwarzköpfigen Fleischschaf gehört? So viel Korrektheit ist nötig, um nicht den Überblick zu verlieren. Heidschnucken kann vielleicht der unbedarfte Zuschauer noch erkennen. Aber Texel, Suffolk oder Charollais? Geschweige denn die mächtigen Tiere der Rasse Border Leicester von Züchter Jürgen Schlüter aus Brunsholt oder als Gegenpart die kleinste Rasse der Welt: Quessant, die vor allem bei Kindern Begeisterung auslöst, weil sie so niedlich ist.

Karl-Dieter Fischer sieht allerdings eine bedenkliche Entwicklung: „Es verlagert sich heute vieles auf Hobby-Ebene.“ Wenige Landwirte halten noch Schafe als professionellen Betriebszweig. Fehlende Zeit, wegfallende Begrasungsflächen sind die Gründe. Was unterscheidet einen Schäfer von einem Schafzüchter? Ein Schafzüchter ist jemand, dessen Tiere im Herdbuch stehen und der sie zur Körung vorstellt. Da dies sehr aufwändig ist, haben Züchter meist nicht so viele Tiere.

Ein Schäfer hingegen ist jemand, der von den Schafen lebt. Dafür sind mindestens 800 Tiere, besser mehr notwendig. Er kauft von den Züchtern die Zuchtböcke. Ein Schafhalter kann dagegen jeder sein – es genügt, wenn er ein Tier sein Eigen nennt. In der Körung – hier werden nach speziellen Kriterien Gewicht, Fettauflage, Sauberkeit der Tiere, Verhältnis von Fleisch und Fett, Wolle, Bemuskelung beurteilt – erfolgt eine Benotung, und die Tiere werden in das Herdbuch eingetragen.

Und dann beginnt schließlich das große Schaulaufen für die Züchter mit ihren Vierbeinern. Unter den fachkundigen Augen der Preisrichter Hans-Micho Schröder und Theo Heine präsentieren die Züchter ihre Tiere. Bewertungen als Rassen- und Klassensieger sind Lohn für exakte Erscheinung und perfekten Gang über den Laufsteg. Rangieren nennt das der Fachmann. Für Schafhalter, die neue Tiere für ihre Herde suchen, beste Gelegenheit, sich genau umzusehen. Dann endlich – es ist fast früher Abend – beginnt die Auktion. 40 Tiere stehen vor einem Besitzerwechsel und dabei können durchaus Preise bis zu 400 Euro erzielt werden. Immerhin: Auch wenn sich das Besucherinteresse aufs Fachpublikum beschränkte, gab die Jubiläumsschau einen interessanten Einblick in die Vielfalt der Rassen. Um das Nutztier Schaf auch mal mit anderen Augen zu sehen.