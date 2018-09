Fotograf aus Stördorf : Tierische Schnappschüsse an der Stör

Seine Kamera hat Egon Hinz aus Wilster immer dabei.

von Volker Mehmel

17. September 2018, 10:19 Uhr

Sichtlich satt und zufrieden und ein bisschen lausbübisch blickt dieser Seehund in die Kamera. Egon Hinz gelang der Schnappschuss jetzt am Anleger für Kanuten an der Stör bei Kasenort, wo der putzige Flossenfüßer es sich gemütlich gemacht hat. Der Wilsteraner ist gerne mit offenen Augen in der Marsch unterwegs und hat meist seine Kamera dabei. Zur weiteren aktuellen Ausbeute gehören ein sich über das Futterangebot hermachender Buntspecht und ein Taubenschwänzchen, das sich an einer Blüte labt. Die auch Kolibrischwärmer genannte Schmetterlingsart fühlt sich mit wärmerem Klima immer mehr im Norden heimisch.