Vermittlungsstopp im Tierheim Itzehoe : Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

von Grischa Malchow

12. Dezember 2019, 10:04 Uhr

Itzehoe | Advent, Zeit der Emotionen und Traditionen – In unserer Steinburger Weihnachtsecke präsentieren wir bis Heiligabend jeden Tag eine Geschenk- oder Rezeptidee, Veranstaltungs-Tipps, Einzigartiges und auch Humorvolles rund um das Weihnachtsfest. Heute: Die Vorweihnachtszeit und die Bescherung im Tierheim Itzehoe sowie die Begründung, warum Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum gehören.

Funkelnde Kinderaugen, Freudentränen, glückliches Kreischen wie in der Werbung eines großen Online-Versandhandels: So stellen sich viele die Reaktionen vor, wenn sie ihr Weihnachtsgeschenk übergeben. Doch Geschenke kommen nicht immer so gut an wie erhofft. Besonders folgenschwer ist das, wenn das Präsent ein Tier ist.

„Wir spüren leider nach Weihnachten ein erhöhtes Fundtieraufkommen“, sagt Claudia Danckers, Vorstandsmitglied im Tierschutzverein und Leiterin des Tierheims Itzehoe. Daher sagt sie ganz klar: „Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum.“

Um vorzubeugen, dass kurz nach dem Jahreswechsel sogar vom Tierheim vermittelte Hunde, Katzen oder Nager zurückgegeben werden, gibt es einen Vermittlungsstopp ab zwei Wochen vor Weihnachten. Bundesweit bei den meisten Tierheimen gängige Praxis. Denn: „Es gibt immer wieder verantwortungslose Menschen, die der Meinung sind, Kaninchen müssten unterm Baum liegen“, sagt Danckers.

Dass es kaum zu Rückläufern aus der eigenen Vermittlung kommt, hat für sie einen weiteren Grund: „Wir sind sehr restriktiv. Beim ersten Besuch gibt es keine Vermittlung und im Zweifel sagen wir ,Nein‘. Tiere sollen für das Leben sein.“

Auch wenn erst im Januar wieder endgültig vermittelt wird, sind Interessenten willkommen. Das gilt besonders am Sonntag, 15. Dezember. Wie in jedem Jahr lädt das Tierheim zur Bescherung der Tiere ein. Zwischen 15 und 18 Uhr warten auf die Besucher Getränke, Gebäck und Waffeln. Die Vierbeiner würden sich über eine Spende freuen.

Besonders benötigt wird dabei Dosenfutter für die insgesamt 120 Katzen – 97 können vermittelt werden, 23 leben dauerhaft im Tierheim, sagt Danckers. Auch andere Mitbringsel wie Spielzeug oder getrocknete Kräuter für Meerschweinchen sind gern gesehen.

In den Futterhäusern in Itzehoe und Elmshorn sowie bei Zoo & Co in Itzehoe gibt es zudem Weihnachtsbäume mit Fotos und Wunschkarten der Tierheimbewohner. Die Spendenbereitschaft sei zu Weihnachten zum Glück etwas höher, sagt Danckers. „Dafür sind wir sehr dankbar und wünschen uns, dass auch unsere Bescherung gut besucht wird.“