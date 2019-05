Bedrückendes Erlebnis : Theresienstadt: „Ort der Auslöschung unschuldiger Menschen“

Nachhaltig beeindruckt hat die Jugendlichen der Besuch im Sammellager Theresienstadt.

von Ilke Rosenburg

09. Mai 2019, 16:44 Uhr

„Bedrückend, so lässt sich der Besuch im Sammellager Theresienstadt wohl am besten beschreiben“, sagt Alexander Lohmann. Theresienstadt war als Sammellager Teil des nationalistischen Systems der Konzentrationslager. Die Gruppe besuchte zunächst die Festung, sah einen Film zur Geschichte des Lagers.

Die Häftlinge wurden regelrecht gestapelt. Marcel Steinke

„Als nächstes bekamen wir eine Führung über das Gelände, bei dem uns unter anderem Der Ankunftsplatz der Häftlinge, die Einzelzellen oder die Hinrichtungsfläche gezeigt wurden“, berichtet Alexander weiter. „In den Räumen standen noch die originalen Holzbetten“, ergänzt Marcel Steinke und weist auf die drastisch zunehmende Zahl der Gefangenen hin – „In jeder Einzelzelle waren zwölf Häftlinge untergebracht. Sie wurden regelrecht gestapelt“, erzählt er. Die Jugendlichen warfen nicht nur einen Blick in eine solche Zelle. Zwölf konnten nur dicht gedrängt darin stehen – allerdings hatten sie noch mehr Raum dafür als einst die Häftlinge, denn Klosett und Bettmatratze waren nicht mehr vorhanden und boten Steh-Platz.

Mich begleitete bei der Führung durch die kleine Festung ständig ein flaues Gefühl im Magen und Gänsehaut. Nele Wesemann

„Zuletzt sahen wir uns nochmals einen Film an, der von der damaligen Nazipropaganda in Bezug auf Theresienstadt handelte“, fährt Alexander fort. „Mich begleitete bei der Führung durch die kleine Festung ständig ein flaues Gefühl im Magen und Gänsehaut“, beschreibt Nele Wesemann das Erlebte. „In Schrecken und Trauer ging ich dadurch. Es herrschte eine bedrückende Stimmung.“ Es sei so viel Schreckliches passiert, „was wir uns nicht ansatzweise ausmalen können“. Sie fasst ihre Empfindungen in Worte: „Es ist surreal, wie viele Menschen sterben mussten, gelitten haben und gefoltert wurden. Die vielen Gräber – wie konnte man nur so herzlos sein, wie konnte sowas Unfassbares überhaupt erst passieren? Ich war sauer auf die ganzen Wärter.“

Eigene Situation schätzen

Nach der Festung machte sich die Gruppe auf den Weg in die Stadt, dem einstigen Ghetto, und dort ins Museum. „Dort wurde auch etwas über die Konzentrationslager wie Auschwitz, Sobibor, Belzec und Majdanek erzählt“, so Marcel. Eine ganze Wand und einige Ausstellungskästen zeigten Kinderzeichnungen, die die Kinder im Lager gemalt hatten.“ Doch sie blieben nicht in Theresienstadt, sondern wurden „in die Vernichtungslager deportiert und dort sofort vergast“.

Für Marcel bedeutet Theresienstadt ein „Ort der Auslöschung unschuldiger Menschen“. Nele fasst zusammen: „Was man da zu erfahren bekam und sah, ist mit nichts gleich zu stellen. Wir meckern viel, reden alles schlecht, aber das Recht, unser Leben als schlecht zu bezeichnen, haben wir definitiv nicht. Wir leben in einem freien Land, dürfen unsere eigene Meinung preisgeben, haben gut erforschte Medizin, die sich immer weiter entwickelt und Nahrungsmittel in rauen Mengen. Wir sollten bewusster Leben und unser Leben schätzen!“