Neuendorf-Sachsenbande : Theotermokers unterhalten mit Sommer und Seitensprung

Die Theotermokers proben für ihr neues Stück. Premiere ist am 9. November zum Auftakt des Landjugendballs.

24. Oktober 2019, 16:24 Uhr

Neuend.-Sachsenbande | Ein Cluburlaub mit Liebhaber und Enzo, dem italienischen Animateur, der mit seiner „Poolnudel“ zum „Nordic Walking ohne Stocking“ einlädt: Wie das abläuft, davon können sich die Zuschauer beim neuesten Stück der Theotermokers in sieben Vorstellungen machen. Am Sonnabend, 9. November, findet die Premiere mit dem Stück „Sommer, Sünn un Siedensprung“ von Winnie Abel in der Fassung von Uwe Schröder im Dückerstieg in Neuendorf-Sachsenbande statt. Um 19.30 Uhr wird der Speelbaas der Theatergruppe sein Publikum auf die plattdeutsche Komödie vorbereiten, bevor es am Pool vom Ferienclub „Robin und Sohn“ zur Sache geht. Anschließend lädt die Landjugend Wilstermarsch dort zum Ball ein.

Vorher will Bürgermeisterin Claudia Hemmel (Vera Carstens) ein paar schöne Tage mit ihrem Geliebten Carsten (Reimer Dohrn) verbringen. Doch dann taucht ihre Friseurin Danni (Marion Schmidt) mit ihrem Begleiter Manni (Gerhard Looft) auf. Claudia Hemmel will die nächste Bürgermeisterwahl gewinnen und fürchtet um ihren Ruf. So wird ihr Carsten kurzerhand zum verhaltensauffälligen Cousin. Animateur Enzo hat derweil alle Hände voll mit den allein reisenden Gästen Greta und Tanja (Mona Lucht in einer Doppelrolle) sowie Tina (Sarah Mohr) zu tun. Dann erscheint auch noch Hans-Joachim Hemmel-Klauswitz (Gustav Dunker), der Ehemann von Claudia, was die Situation nicht einfacher macht. Verwicklungen sind vorprogrammiert. Für die Textsicherheit der Laienschauspieler sorgt dabei als Souffleuse Hilde Schröder. Die Theotermokers und die Landjugend freuen sich auf zahlreiche Besucher zum Premierenball.



Zwei Aufführungen ausverkauft





Uwe Schröder weist darauf hin, dass die Aufführungen im Dückerstieg „mit Eeten“ bereits ausverkauft sind, die Karten können abgeholt werden. Weitere Termine, für die Familie Schröder unter 04823/1684 Anmeldungen entgegennimmt, sind am Sonntag, 17. November, um 14.30 Uhr mit Kaffeetafel und am Sonntag, 24. November, um 9.30 Uhr mit Frühstück, beides im Colosseum.

Außerdem wird das Stück am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr und am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr im Colosseum aufgeführt.

Der letzte Auftritt der Theotermokers in dieser Spielzeit findet traditionell im „Klever Hof“ statt. Am Mittwoch, 27. November, wird dort ab 19.30 Uhr die Feuerwehrkapelle Neuendorf-Sachsenbande auf den Abend einstimmen.