Cyberkriminalität in Itzehoe : Theater wird Opfer von Hackern

Die Telefonanlage wurde gehackt und darüber für 3200 Euro telefoniert.

von Delf Gravert

24. September 2019, 16:27 Uhr

Itzehoe | Einen Schaden von 3200 Euro haben Cyberkriminelle im Theater Itzehoe verursacht. Die Hacker übernahmen die Kontrolle über die Telefonanlage des Theaters und tätigten kostenpflichtige Anrufe in Länder wie Zaire oder Nicaragua.

Der digitale Angriff ereignete sich bereits an Pfingsten und wurde nun im Zuge der Beratungen über den Nachtragshaushalt für das Theater im Ausschuss für städtisches Leben öffentlich bekannt.

Wie Verwaltungsleiter Martin Scholz erklärte, wurde er am Dienstag nach Pfingsten vom Telefonanbieter des Theaters informiert, dass an dem langen Wochenende aus dem Haus 6000 Minuten mit kostenpflichtigen Nummer in Dritte Welt-Ländern telefoniert worden sei. Ein automatisches System habe die ungewöhnlichen Aktivitäten erkannt und der Anbieter habe die Auslandsgespräche dann gesperrt, so Scholz. Bis dahin sei aber eine Summe von 3200 Euro aufgelaufen, auf der die Stadt wohl sitzen bleibt, da die Täter kaum gefasst werden dürften und es keine Versicherung gegen Schäden durch Cyberkriminalität für das Theater gibt.

Wie die Ermittlungen der Polizei laut Scholz ergeben haben, drangen die Täter über die Mailbox-Funktion in die Telefonanlage ein. Diese war zwar passwortgeschützt, „offenbar aber nicht ausreichend“, so der Verwaltungsleiter. Der digitale Anrufbeantworter wurde vorsorglich deaktiviert. Die gesamte Telefonanlage soll nun modernisiert werden.