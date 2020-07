Trotz corona : Theater Itzehoe bereitet neuen Spielplan vor

Läuft alles wie geplant, wird das Programm für die Saison 2020/21 am 1. September vorgestellt.

von Delf Gravert

09. Juli 2020, 17:29 Uhr

Itzehoe | Am 6. September beginnt offiziell die neue Spielzeit im Theater Itzehoe. Lässt die Corona-Pandemie einen regulären Betrieb zu? Sicher weiß das niemand, doch im Theater laufen trotzdem die Vorbereitungen. Direktorin Ulrike Schanko hofft auf weitere Lockerungen.

Corona beeinflusst auch den Spielplan im Herbst

Am 1. September möchte die Theaterchefin den Spielplan für die neue Saison vorstellen. Fest steht schon jetzt, dass auch die Spielzeit 2020/21 durch Corona anders als gewohnt wird. Mehrere kommerzielle Anmietungen fallen wohl weg, weil sie sich für die Veranstalter angesichts der reduzierten Zahl an Zuschauern nicht lohnen. „Auch einige andere Dinge, die eigentlich geplant waren, gehen nun nicht“, erklärt Schanko. So seien etwa größere Ballettaufführungen mit vielen Beteiligten, die das Landestheater zeigen wollte, vorerst nicht möglich. Doch das Landestheater plane an allen vorgesehenen Terminen in der neuen Spielzeit ein Programm zu bieten. Möglicherweise dann vor zumindest etwa halb gefülltem Saal. Es gebe entsprechende Überlegungen auf Landesebene, sagt Schanko – vorausgesetzt, die Fallzahlen steigen nicht wieder. Aktuell dürfen nur 100 Menschen Aufführungen am Theater besuchen. Ab 20. Juli könnten es dann 250 sein.

Finanzielle Lage besser als befürchtet

Immerhin: Finanziell sieht es nicht ganz so düster aus, wie zwischenzeitlich befürchtet. „Plus/minus null“ werde die Spielzeit 2019/2020 wohl ausgehen, sagt Schanko. Natürlich gab es massive Einnahmeverluste durch die Schließung im Frühjahr, auf der anderen Seite mussten aber auch weniger Honorare gezahlt werden. Zudem ist die Spielzeit bis zum Ausbruch der Pandemie sehr gut gelaufen. Und mit dem Landgericht wurde nun ein Mieter gefunden, der das Haus zwar kulturell nicht weiter bringt, aber immerhin Geld in die Kasse spült.

Bis Ende August werden Prozesse mit vielen Beteiligten im Theater abgehalten, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Verlängerung nicht ausgeschlossen, sagt Schanko.