Im Kulturhof : Theater Augenblicke zeigt in Itzehoe seine Version von „Kleiner Mann, was nun?“

Auch diesmal stehen viele Itzehoer Schauspieler auf der Bühne.

Avatar_shz von nr

14. Oktober 2019, 16:05 Uhr

Itzehoe | Das Ensemble kommt aus Kiel – doch viele Gesichter sind in Itzehoe wohlbekannt. Das Theater Augenblicke gastiert Sonnabend, 2. November, 19 Uhr, im Kulturhof in der Dorfstraße. Auf dem Programm steht „Kleiner Mann, was nun?“ nach Hans Fallada.

Ob Eggert Harms, Inga Jönsson, Ute Timmermann oder Lasse Bodenstein: „Auch dieses Mal sind wieder viele Itzehoer Schauspieler dabei, die meisten kennen sich aus früheren Inszenierungen von der Kaiser-Karl-Schule her“, sagt Regisseur Detlef Götz, für den dasselbe gilt. Auch die Adaption des Romans von Hans Fallada sei von Itzehoern vorgenommen worden. „Sie kann als Itzehoer Uraufführung des Stoffes gelten“, sagt Götz. Er selbst entwickelte das Stück, und Tino Jacobs, Journalist und Historiker, der ebenfalls die KKS besuchte und dort Theater spielte, schrieb einen neuen Teil für das Werk, der nicht im Roman steht.

„Wir haben das historische Stück mit Revueszenen ergänzt“, schildert der Regisseur. Dieses sei im Jahr 1930 belassen worden, die neuen Teile seien räumlich und hinsichtlich der Besetzung davon getrennt. „Die Revue nimmt jedoch die Thematiken der Originalhandlung auf und bringt diese in die heutige Zeit.“ Die Texte und Lieder für die Revueszenen schrieb Jacobs, der auch die Musik komponierte. „Beide Teile sind zu einem Ganzen zusammengewachsen“, sagt Götz.

In seinem Roman widmet sich Fallada den „goldenen Zwanzigern“ mit sozialem Umbruch und kultureller Blüte, aber auch Leistungsdenken, sozialer Kälte, Abstiegsangst und aufkeimendem Nationalismus, die zunehmend das Leben der „kleinen Leute“ beeinflussen. Das erzählt Fallada am Beispiel von Hans Pinneberg und seiner Frau, genannt „Lämmchen“, mit ihrem kleinen Sohn „Murkel“, die trotz aller Widrigkeiten versuchen, ihre Würde zu bewahren.

Die Zuschauer können mitlachen, mitleiden und dank der Revue mitwippen, sagt Götz. Eine CD mit ausgewählten Szenen und Liedern kann bei der Aufführung gekauft werden.

>

Karten sind erhältlich für 14 Euro, ermäßigt 7 Euro, in der Musikalienhandlung im Kulturhof Itzehoe, geöffnet Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Kontakt: 04821/799937 oder www.kulturhof-itzehoe.de