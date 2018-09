Chorkonzert : Textsichere Jung-Musiker

Der Kinderchor der Liedertafel Elmshorn singt in Glückstadt und begeistert sein Publikum.

von shz.de

07. September 2018, 13:17 Uhr

Erst kürzlich feierte der Kinderchor der Liedertafel Elmshorn sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert. Jetzt waren 21 Jungen und Mädchen in Glückstadt zu Gast, um ihr jährliches Chorwochenende in der Jugendherberge direkt am Deich zu verbringen.

Bereits seit neun Jahren kommt Chorleiterin Susanne Drdack mit dem Chor nach Glückstadt, um ein Wochenende mit intensivem Singen, aber auch mit anderen gemeinsamen Aktivitäten in der Elbestadt zu verbringen. Am Ende steht immer ein Konzert, zu dem dann die Eltern und Freunde der jungen Sänger ins Wasmer-Palais eingeladen werden.

„In diesem Jahr waren so viele Kinder dabei wie noch nie dabei“, freute sich die Chorleiterin. Dadurch war allerdings das Abschlusskonzert auch so gut besucht, dass die Stühle nicht ausreichten. Im Stucksaal des Wasmer-Palais sangen die trotz ihres jungen Alters stimmlich schon gut ausgebildeten Jungen und Mädchen insgesamt sieben Lieder. Fünf davon hatten sie sich auf dem Chorwochenende komplett neu erarbeitet. Nur zwei Lieder waren den meisten kleinen Sängern bereits vom Konzert zum Zehnjährigen bekannt. Trotzdem waren alle sehr text- und melodiesicher.

„Ich weiß gar nicht, was ihr nachts immer so macht, dass ihr es schafft, die Texte von sieben Liedern an nur einem Wochenende auswendig zu lernen“, lobte Susanne Drdack ihre jungen Sänger. Einen großen Anteil an der guten Ausbildung hat auch der langjährige Stimmbildner Frank Franzke. Alos Begleitung am Klavier hatte der Elmshorner Kinderchor in diesem Jahr Mette Weiß dabei.

Gesungen wurden Lieder auf Deutsch, Englisch und Französisch. Besonders begeistert war das Publikum dabei vom französischen Lied „Vois sur ton chemin“ aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Souverän bewältigten die Sänger im Alter von sechs bis zehn Jahren selbst mehrstimmige Werke. Auch Solisten kamen zum Einsatz, die ihre Passagen sicher beherrschten und das Publikum begeisterten.