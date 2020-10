Polizei Itzehoe : Teures Handy von Taschendieb gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Taschendiebstahls auf einem Flohmarkt in Itzehoe.

28. Oktober 2020, 10:12 Uhr

Itzehoe | Das iPhone ist lila, hat eine Hülle mit Kuhflecken und einen Wert von 950 Euro – und es ist weg. Die Tat ereignete sich am Sonntag beim Flohmarkt auf dem Baumarkt-Gelände an der Emmy-Noether-Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als eine 16-Jährige das Areal gegen 12.10 Uhr verließ, befand sich das Apple-Smartphone in ihrer Umhängetasche. Rund zehn Minuten erreichte sie ihr Fahrzeug und stellte fest, dass das Handy unbemerkt entwendet worden war. „Kurzzeitig ließ sich das Handy noch auf dem Flohmarkt-Gelände orten, war später allerdings ausgeschaltet“, berichtete Polizeisprecherin Merle Neufeld.



>Hinweise: 04821/6020.