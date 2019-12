Tat ereignet sich auf Privatgrundstück in Itzehoe : Teures E-Bike in der Straße Sieversbek gestohlen

Es war am Geländer angeschlossen – dennoch verschwindet in der Straße Sieversbek in Itzehoe ein Elektro-Mountainbike.

18. Dezember 2019, 12:32 Uhr

Itzehoe | Er stellte sein Elektrofahrrad am Dienstagmorgen um 8 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Sieversbek ab und schloss es an einem Geländer an. Doch als der Eigentümer um 11.15 Uhr zurückkehrte, war das Rad gestohlen worden. Es handelte sich um ein orange-schwarzes Mountainbike des Herstellers Haibike im Wert von 2400 Euro.

Hinweise: 04821/6020.

