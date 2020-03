Teure Schmiererei

Schulzentrum am Lehmwohld mit diversen Graffiti verunziert – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Itzehoe | Das Kabel hängt aus der Wand, die dazugehörige Lampe gibt es noch nicht. „Wie ärgerlich, die Wand war gerade fertig“, sagt Magdalena Diodati. Die Leiterin des Sophie-Scholl-Gymnasiums und ihr Kollege André Harz von der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld stehen an einer Ecke des Schulzentrums, wo die Fassadensanierung eben erst abgeschlossen wurde. Unbekannte haben die Wand mit Graffiti beschmiert – so wie rund um das Gebäude.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonnabendvormittag bis Montagmorgen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung: „Das Entfernen der Schmierereien wird einige Kosten verursachen, denn hierzu ist das Beauftragen einer Fachfirma erforderlich“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Die Schulleiter gehen von mehreren tausend Euro aus.

Die Schriftzüge in Gelb und Blau, so genannte Tags, prangen an mehreren Wänden, an Müllcontainern und Verschlägen. „187“ taucht häufig auf – die Hamburger Hip-Hop-Band mit dem Zusatz „Straßenbande“ sei bei vielen Schülern bekannt, sagt Harz. An einem der noch neuen Klassencontainer auf dem Schulhof prangt der Schriftzug „Loco“, womöglich ist ein gleichnamiger Song des Rappers Gzuz gemeint.

Der Rektor zeigt sich positiv überrascht von der Reaktion der Schüler: „Das stößt bei ihnen auf Unverständnis.“ Inhaltliche Aussagen oder gar Kunst, was Graffiti ja auch sein könne, suche man unter den Tags vergebens, unterstreicht Diodati. „Es handelt sich nur um Schmierereien. Das ist einfach nur Vandalismus und doof.“ Den Schaden jetzt zu beseitigen, sei wegen der benötigten Chemikalien auch noch umweltschädlich, sagt Harz.

Immerhin kann er feststellen: „Es fällt deswegen so auf, weil es hier sonst gar kein Graffiti gibt. Ein Graffiti-Problem hatten wir nie.“ Das dürfe gern so bleiben: „Man weiß ja, wenn eins da ist, kommen weitere hinzu.“





>Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.