Gottesdienst e : Tetzel-Spiel und Chormusik

Zum Reformationstag gibt es drei Gottesdienste in der Wilstermarsch.

von Ilke Rosenburg

25. Oktober 2019, 18:14 Uhr

Wilstermarsch | Drei Festgottesdienste wird es am Reformationstag, Donnerstag, 31. Oktober, in der Wilstermarsch geben. In der St. Bartholomäus-Kirche in Wilster beginnt er um 11 Uhr und wird von allen Chören der Kirchengemeinde unter der Leitung von Kantor Hartwig Barte-Hanssen musikalische begleitet.

Kantorei, Gospel-Chor und Bach-Vokalensemble werden ein großes Repertoire zu Gehör bringen. Der Gottesdienst, den Theologe Timo Milewski und Team leiten, wird mit Abendmahl gefeiert. „Es wird ein sehr feierlicher Gottesdienst“, so Timo Milewski. Die Gaben fürs Abendmahl werden in den Altarraum hineingetragen. Und die Teamer der Kirchengemeinde werden ein Anspiel präsentieren.

Lena Sühl, Vanessa Grünberg, Jana Glückstadt, Leon Prätzel, Michel Herbst, Hannes Horstmann und Fynn Beimgraben haben schon eifrig für „Der Tetzel kommt“ geprobt. Mareike Sühl, Arne Mohr und Kristin Sühl werden Timo Milewski bei den Lesungen und beim Abendmahl unterstützen. „Es lohnt sich, den Gottesdienst mitzuerleben“, ist Timo Milewski überzeugt. Im Anschluss gibt es Kirchenkaffee mit Lutherkeksen sowie Lutherbonbons.

Auf viele Besucher hoffen er und sein Team auch in den weiteren Festgottesdiensten des Tages, jeweils mit Abendmahl: um 15 Uhr in St. Margarethen und um 17 Uhr in Beidenfleth.