Testspiel-Siege für Lägerdorf und Horst

von Reiner Stöter

26. Juli 2019, 11:02 Uhr

Lägerdorf/Horst | In Fußball-Testspielen sorgten Landesligist TSV Lägerdorf (10:0 gegen FC Elmshorn) und Verbandsligist VfR Horst (9:7 gegen Heider SV II) für reichlich Tore. Der für heute geplante Test der Lägerdorfer gegen Oberliga-Aufsteiger Husum wurde von den Gästen kurzfristig abgesagt.

TSV Lägerdorf – FC Elmshorn 10:0 (5:0). Gegen den Hamburger Bezirksligisten aus Elmshorn erzielten die Lägerdorfer einen leichten Kantersieg. Ein Eigentor von Lasse Reimer (4.) warf den FCE schnell aus der Bahn. Bastian Peters (20.), Yannick Kuhr (22., 34.) und Tjorven Brendemühl (30.) schossen in der ersten Halbzeit vier weitere Tore für den Landesligisten. Nach knapp einer Stunde setzte Dennis Staade (56.) den Torreigen fort. Torge Kunter (57.), erneut Staade (58., 74.) und Christian Lipinski (86.) markierten die weiteren Lägerdorfer Treffer zum zweistelligen Sieg.

VfR Horst – Heider SV II 9:7 (4:4). Ein munteres Scheibenschießen gab es auch in Horst zwischen dem Verbandsligisten und dem HSV II aus der Kreisliga - hier allerdings auf beiden Seiten. Jaspar-Leon Peters (9., 30., 34. und 37.) hatte die Dithmarscher bei Gegentoren von Michel Gorny (14.) und Denis Muja (24.) quasi im Alleingang schon mit 4:2 in Front geschossen, ehe erneut Muja (42.) und Tim Eymers (45.) bis zur Pause zum 4:4 ausglichen. Nach dem Wechsel sorgten Jan Thomssen (52.) und Peters (60.) mit seinem fünften Tagestreffer erneut für einen Zwei-Tore-Vorsprung der Heider. Muja (67.), Eymers (77.) und Mirco Bassitta (80.) machten aus dem 4:6 ein 7:6. Peters (84.) glich noch einmal aus, ehe Gorny (85.) und wiederum Muja (87.) das Endergebnis herstellten.