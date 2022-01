Oldendorfer Tennis-Talent erfolgreich : Tessa Brockmann gewinnt in Frankfurt

Die 16-Jährige, die für den TV Uetersen startet, sichert sich den ersten ITF-Erfolg.

Oldendorf | Großer Erfolg für Tennis-Talent Tessa Brockmann: Die Oldendorferin gewann in Frankfurt erstmals ein Turnier der International Tennis Federation (ITF). Die 16-Jährige, die unter Björn Keller beim TV Uetersen trainiert, behauptete sich in der Main-Metropole auch gegen Spielerinnen, die in der ITF-Jugend-Rangliste besser platziert sind. Lob für die Elt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.