Horst : Terrorgefahr: Polizei übt an der Autobahn

02. Dezember 2018, 14:17 Uhr

Auf der A 23 ging am Sonntagmittag stellenweise nichts mehr. In Richtung Heide bildete stellenweise ein bis zu drei Kilometer langer Stau. Für die Behinderung sorgte das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg, das Sonntag auf dem Rastplatz Steinburg eine Großübung angesetzt hatte. 30 Polizeibeamte, einige mit Maschinenpistolen ausgestattet, kontrollierten die Fahrzeuge in Richtung Heide. Ausgangspunkt der Übung war eine Fahndung nach Terroristen. Die A 23 wurde für die Kontrollen für über eine Stunde in Richtung Heide gesperrt.