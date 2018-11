Itzehoe : Terrine am Turm jetzt in der Kirche

Ab Dienstag gibt es wieder Essen, Nachtisch, Kaffee und Gespräche.

Es gibt wieder Essen, Nachtisch, Kaffee und Gespräche: Die „Terrine am Turm“ öffnet erstmals wieder am Dienstag, 13. November. Weil das Gemeindehaus in der Kirchenstraße wegen der Sanierung nach Wasserschaden nach wie vor gesperrt ist, wird die Terrine in die St. Laurentii-Kirche verlegt. Sie öffnet wie gewohnt von 11.30 bis 13.30 Uhr, der Eintopf werde von der Schlachterei Timm in Münsterdorf geliefert, so Pastorin Wiebke Bähnk. Sie weist darauf hin, dass keine barrierefreie Toilette verfügbar ist.

Das Team scharre bereits mit den Hufen und sei dankbar für den Neustart, „weil es für viele ein ganz wichtiger Treffpunkt in der Woche ist“. Eine jüngst überreichte Spende von Inner Wheel hilft dabei, die leicht höheren Ausgaben zu kompensieren. Überhaupt sei der Serviceclub ein regelmäßiger Unterstützer der Terrine, sagt die Pastorin. Dabei wird es bleiben: Aktuell werden mit dem Verkauf von Weihnachtskugeln Spenden für dieses und andere Projekte gesammelt, so Inner-Wheel-Präsidentin Beatrice von Rosenberg.