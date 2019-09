Termine für neues Magazin

Avatar_shz von nr

15. September 2019, 14:23 Uhr

Itzehoe | Die Adventsveranstaltungen in Itzehoe und Umgebung übersichtlich und ansprechend präsentiert in einem hochwertigen Heft: Auch in diesem Jahr bringen das Stadtmanagement und unsere Zeitung das Magazin „Weihnachten in Itzehoe“ heraus. Veranstalter können ihre Aktivitäten in der Zeit vom 29. November bis 31. Dezember bewerben, ob Weihnachtsbasar, Ausstellung, Konzert, Sonderaktion oder Kinder-Animation. Vor dem ersten Advent wird das Magazin in der gesamten Auflage der Norddeutschen Rundschau sowie im regionalen Handel verteilt. Einträge können im Internet eingegeben werden bis Freitag, 11. Oktober. Die Kosten betragen 15 Euro pro eintägiger Veranstaltung sowie 10 Euro für mehrtägige Veranstaltungsreihen und mehrere Einzelveranstaltungen pro Eintrag.



>Link: www.mein-itzehoe.de/ Anmeldung-zum-Weihnachtsmagazin