Unterirdische Stromtrasse in den Süden : Tennet: Suedlink-Korridor bis Ende 2019

Stromnetzbetreiber informierte über den geplanten Trassenverlauf des Erdkabels von Nortorf und Brunsbüttel aus.

von shz.de

07. Juni 2019, 15:31 Uhr

Wilster | Stromnetzbetreiber Tennet informierte im Colosseum über den aktuellen Stand der Stromtrasse Suedlink – und zahlreiche Interessierte kamen. An mehreren Infoständen suchten die Besucher mit den Tennet-Mitarbeitern das Gespräch, um sich über die weiteren Planungen zu informieren. Denn das Suedlink-Projekt ist auf dem Weg zum konkreten Trassenverlauf einen Schritt weiter. Tennet und Transnet BW hatten die laut Netzausbaubeschleunigungsgesetzes erforderlichen Unterlagen bei der Bundesnetzagentur im Februar eingereicht. Die wird den Korridorverlauf für die 700 Kilometer lange Suedlink-Leitung Ende des Jahres endgültig festlegen.

Zitat: Wir sind positiv überrascht über die vielen Besucher, vor einem Jahr sah es noch anders aus. Thomas Wagner, Referent für Bürgerbeteiligung Suedlink

Tennet bietet die Informationsveranstaltungen in allen betroffenen Regionen regelmäßig an, war zuletzt 2018 dafür in Wilster. Unter den Besuchern am Donnerstagabend waren überwiegend Grundstückseigentümer, die vor allem Fragen zu den Bautätigkeiten hatten. So wie Peter Hellerich aus Dammfleth, der unter anderem wissen wollte, ob sich die Verlegung der Leitungen auf die Bodenverhältnisse auswirke.

Akzeptanz erreicht

Während an manchen Stellen entlang der Stromtrasse, vor allem in Thüringen, Proteste aufgekommen sind, waren die Besucher in Wilster gegenüber der Suedlink-Stromtrasse eher positiv eingestellt.

„Die Entscheidung zur Verlegung der Trasse unter die Erde hat bei den Bürgern die notwendige Akzeptanz gebracht“, erläuterte Thomas Wagner.

(Bild)

Durch mehrere Verfahren habe sich der ursprüngliche Zeitplan aber bereits verschoben. Wenn der Trassenkorridor Ende des Jahres endgültig festgelegt wird, beginnt ein zirka zweijähriges Planfeststellungsverfahren, in dem der 34 Meter breite Trassenverlauf innerhalb des ein Kilometer breiten Korridors festgelegt wird. „Wir haben bereits 1500 Kilometer solcher Kabel zur Anbindung von Offshore-Windparks unterirdisch verlegt, und es sind keine negativen Folgen aufgetreten“, betont Wagner gute Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Bürger werden beteiligt

Anschließend folgt das öffentliche Beteiligungsverfahren mit den Bürgern vor Ort. Für das Projekt – die Trasse läuft über die Startpunkte Brunsbüttel und Wilster/Nortorf bis Großgartach und Grafenrheinfeld – wurden mehr als 2000 Kilometer untersucht, am Ende wird die Stromleitung 700 Kilometer lang sein. Acht Kabelstränge werden verlegt, so dass insgesamt 5600 Kilometer Kabel für das 10 Milliarden Euro teure Projekt benötigt würden.

Info:

Infos: www.tennet.eu

Startpunkte sind die beiden Konverterstationen in Brunsbüttel und Wilster/Nortorf. Die Leitungen treffen südlich von Brokdorf, zwischen dem Leuchtturm Hollerwettern und dem Störsperrwerk, zusammen. Von dort sollen die Kabel unter der Elbe in einem 4,5 Kilometer langen Tunnel in 35 Metern Tiefe verlegt werden. Die Elbquerung ist der komplizierteste Bauabschnitt der gesamten Trasse teilt der Netzbetreiber mit. Mit der vollständigen Inbetriebnahme rechnet Wagner für das Jahr 2026.