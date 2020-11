555 Jahre Nortorf : Tennet spendiert Sitzbank zum Gemeindejubiläum

Bürgermeister Manfred Boll unterstreicht das gute Verhältnis zum Stromnetzbetreiber.

Avatar_shz von Jens-Peter Mohr

06. November 2020, 13:12 Uhr

Nortorf | Sämtliche Feierlichkeiten anlässlich des 555-jährigen Jubiläums der Gemeinde Nortorf mussten in diesem Jahr Corona-bedingt abgesagt werden. „Das ist überaus bedauerlich, aber wir werden die Veranstaltungen im kommenden Jahr nachholen“, so Bürgermeister Manfred Boll. Ein Präsent vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet gab es dennoch: eine Sitzbank.

„Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, Ihnen unser Geschenk auch tatsächlich im Jubiläumsjahr zu überreichen“, äußerte Peter Hilffert, Sprecher des Netzbetreibers Tennet. Eine an der Rückenlehne der Sitzgelegenheit montierte Plakette erinnert an das besondere Jubiläum, anlässlich dessen die Bank übergeben wurde.

Rast auf dem Weg zum Umspannwerk

Die Sitzbank, die in der Rumflether Straße/Ecke Auweg ihren Platz gefunden hat, bietet Spaziergängern, die den Weg in Richtung des neuen Umspannwerks Wilster/West einschlagen, die Möglichkeit, eine Rast einzulegen. Die Inbetriebnahme des Werkes vollzog die Firma Tennet nach vierjähriger Bauzeit im Oktober dieses Jahres.

Vorbildliche Zusammenarbeit

Als „absolut vorbildlich“ bezeichnete auch Bürgermeister Manfred Boll die Zusammenarbeit mit dem Übertragungsnetzbetreiber. „Einzig die Namensgebung des Umspannwerks hat mich gestört, und ich werde auch nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass es Nortorf/West heißen muss“, unterstrich das Gemeindeoberhaupt. Die Einwohner seien stolz darauf, eine derartig bedeutsame Rolle in der Energiewende einzunehmen. In Nortorf und nicht in Wilster liege der wichtige Netzverknüpfungspunkt für Höchstspannungsverbindungen Westküstenleitung, Mittelachse, NordLink und Südlink, das gelte es dringend zu korrigieren.