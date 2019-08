Seifenkistenrennen in Itzehoe : Temporausch in der Dorfstraße

Seifenkistenrennen des Kreisjugendrings auf der Itzehoer Dorfstraße: Kleiner Unfall und viel Spaß, auch auf benachbarter Spielmeile.

von shz.de

25. August 2019, 14:27 Uhr

Itzehoe | Etwas holprig sieht es aus, wenn die kleinen Seifenkisten über den Asphalt sausen. Reifenstapel am Rand sichern die Strecke – doch bei der neunten Auflage in der Dorfstraße hat sich am Sonntag erstmals eine Seifenkiste überschlagen. „So etwas passiert sehr selten“, sagt Lars Möller vom veranstaltenden Kreisjugendring (KJR). Der junge Rennfahrer habe nur eine kleine Schramme am Arm davongetragen – im kommenden Jahr sei er bestimmt wieder dabei.

Die anderen 23 Teilnehmer lassen sich nicht abschrecken. Auch nicht Flint. Er ist erst drei Jahre alt und sitzt strahlend mit seiner Mutter Jenny Eckert im „Wheel Barrow“. Den hat sein Vater im Winter aus einer Schubkarre zusammengeschustert.

„Flint möchte am liebsten schon alleine fahren“, verrät Eckert. Alles, was mit Technik und Autos zu tun habe, finde der Kleine spannend.

„Es macht einfach Spaß, weil man so schnell fährt“, erklärt Johann Suhr. Der zehnjährige Hamburger kam samt Eltern und kleiner Schwester extra für das Rennen nach Itzehoe. „Wettkämpfe machen mir Spaß, weil man sich selbst testen kann“, sagt Johann. Obwohl es erst sein drittes Rennen ist, weiß er Bescheid: „Um schnell zu sein, haben wir das Kugellager geölt und wollten eigentlich Gewichte benutzen.“ Schmunzelnd fügt er hinzu: „Die haben wir aber vergessen.“

Vor dem letzten Durchgang ist Johann aufgeregt. „Ich habe alle Linien, die man fahren kann, ausprobiert. Die Mitte ist am besten“, fachsimpelt der junge Rennfahrer. „Auch wenn man da über zwei Gullydeckel fährt.“

Einige Zuschauer werden vom Seifenkisten-Fieber angesteckt: „Wir wollen jetzt Flyer suchen gehen, damit wir nächstes Jahr auch mitmachen können“, sagt Nadja Wiese. Ihre vier Kinder sind begeistert. „Ich möchte ein Schmetterlingsauto“, sagt die dreijährige Johanna mit leuchtenden Augen – eine schöne Aufgabe für Papa Bernd. Auch die Spielmeile der Wankendorfer neben der Rennstrecke mit Hüpfburg, Balkenkämpfen mit Strohballen, Bogenschießen, Floorball, Glücksrädern und Basketball hat die Itzehoer Familie schon erkundet. „Wir haben alles einmal ausprobiert“, sagt Nadja Wiese.

Mit der Teilnehmerzahl ist das Organisationsteam des KJR zufrieden. „Letztes Jahr waren es zwar mehr, aber dieses Mal haben wir ja auch einige Konkurrenzveranstaltungen wie den Jahrmarkt“, sagt Vorsitzender Möller. Dafür spiele das Wetter mit: „Regen birgt meistens ein Verletzungsrisiko.“ Das Rennen ein weiteres Mal stattfinden zu lassen, stehe bislang außer Frage. „Ein zehntes Mal lassen wir uns nicht nehmen“, sagt Möller. „Danach gucken wir mal, ob wir uns vielleicht etwas anderes überlegen.“