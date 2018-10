Verkehr in Itzehoe : Tempo 30 kommt

Geschwindigkeitsbegrenzung in Adolf-Rohde- und Lehmwohldstraße sowie vor mehreren Schulen.

Sicherheit geht vor Geschwindigkeit: Künftig gilt Tempo 30 in der Adolf-Rohde- und der Lehmwohldstraße. Auch vor der Auguste-Viktoria- und Fehrs-Schule sowie der Grundschule Wellenkamp werden Schilder aufgestellt, ebenso im Bereich des Spielplatzes in der Jahnstraße. Weitere Anregungen sind im Rathaus willkommen.

Viele Anwohner aus Adolf-Rohde- und Lehmwohldstraße hatten sich mit Unterschriften für das Tempolimit ausgesprochen. „Wir wollen dem Bürgerwillen nachkommen“, sagte Holger Pump, Leiter des Amtes für Bürgerdienste, im Stadtentwicklungsausschuss. In jedem Fall werde er Tempo 30 anordnen, sagte Bürgermeister Andreas Koeppen. Allerdings keine 30-Zonen wie in Wohngebieten. Dort gilt standardmäßig eine Rechts-vor-links-Regelung, so wie an der viel diskutierten Kreuzung Poel-, Gorch-Fock- und Adolf-Rohde-Straße. Das könne wieder geändert werden, wenn die Mehrheit es wünsche, sagte Koeppen. Genau so kam es – künftig herrscht also wieder durchgehend Vorfahrt auf der Adolf-Rohde-Straße, die Begrenzung der Geschwindigkeit wird mit 30-Schildern angeordnet.

Beantragt hatten das Limit für diese beiden Straßen und vor der Fehrs-Schule CDU, SPD, Grüne und FDP. In der Sitzung ergänzte Rainer Lutz (DAFI) den Bereich vor der AVS, Hans-Dieter Helms (SPD) fügte die Jahnstraße im Bereich des Spielplatzes hinzu und konnte sich noch mehr vorstellen: „Möglichst überall da, wo es sinnvoll ist.“ Nach der Sitzung kam der Wunsch im Rathaus an, für die de-Vos-Straße vor der Grundschule Wellenkamp ebenfalls Tempo 30 anzuordnen. Auch dort kommen jetzt Schilder.

Die Stadt wolle Gefährdungslagen im Straßenverkehr an neuralgischen Punkten reduzieren, so Koeppen. Wenn weitere Hinweise von Bürgern kämen, werde geprüft, ob sie umgesetzt werden könnten. Und schließlich: „Mit der Einrichtung der Tempo-30-Strecken ist der Appell an die Verkehrsteilnehmer verbunden, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.“