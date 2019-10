CDU Frauen-Union in Itzehoe : Team-Playerin führt Frauenunion

Anita Chmielewski tritt die Nachfolge von Simona Gleich in der CDU-Arbeitsgruppe an.

Herbert Frauen

20. Oktober 2019, 11:12 Uhr

Itzehoe | Vor eineinhalb Jahren hatte Simona Gleich die Frauenunion wieder ins Leben gerufen, jetzt übergab sie den Vorsitz der Arbeitsgruppe der CDU im Kreis Steinburg an Anita Chmielewski. Simona Gleich trat nicht wieder zur Wahl an. „Mein Herzblut steckt mehr in der Mittelstandsvereinigung, wo ich mich weiterhin als Kreisvorsitzende und stellvertretende Landesvorsitzende engagieren möchte.“

Während der Jahresversammlung klang im Tätigkeitsbericht aber auch ein wenig Enttäuschung durch. „Wir sind mit viel Elan gestartet. Durch Rücktritte im Vorstand und mangelnder Teilnahme an den Sitzungen und angebotenen Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen ist der Schwung abhanden gekommen. Ich wünsche der Frauenunion mit neuem Vorstand neue Impulse für die Vertretung der Frauen in der Partei.“ Simona Gleich betonte in ihrem Rechenschaftsbericht, dass es ihr erklärtes Ziel war, Wirtschaftsthemen in den politischen Fokus zu stellen. „Ich möchte weg von den typischen Frauenthemen wie Kinder, Küche und Schule. Dadurch degradieren wir uns selbst. Wir wollen keine optische Verschönerung und Feigenblatt der Partei sein.“ Von den etwa 1100 Mitgliedern im Kreisverband der CDU gehören 215 weibliche Mitglieder der Frauenunion an.

Kreisvorsitzender Heiner Rickers unterstützt die Arbeit der Frauenunion und das Anliegen, mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. „Nach außen hin haben wir doch eigentlich gar kein Problem: alle Spitzenämter sind mit Frauen besetzt – in der Bundespartei, in der Bundesregierung und als EU-Kommissionspräsidentin.“ Dennoch merke auch er, dass der Einstieg in die Politik für viel Frauen schwierig sei. „Die Hemmschwelle ist größer als bei den Männern, Verantwortung zu übernehmen.“ Politik müsse für die Frauen noch mehr Freude machen, und die Arbeit der Frauenunion sei wichtig, um die politischen Themen aus Frauensicht zu beleuchten.

Bei den Vorstandswahlen wurden neben Anita Chmielewski als Vorsitzende Sigrun Menge als Stellvertreterin sowie Annette Engemann, Bärbel Thießen und Anja Hansen als Beisitzerinnen gewählt. Doris Lensch ist jetzt Mitgliederbeauftragte.

In ihrem ersten Statement erklärte Anita Chmielewski ihre Schwerpunkte. „Ich bin Team-Playerin und suche den Kontakt mit den jüngeren und älteren Mitstreiterinnen, auch mit den Landfrauen und Stadtfrauen. Die CDU ist breit aufgestellt. Miteinander reden ist wichtig.“ Für sie sei es wünschenswert, die Balance zu finden zwischen ernsthafter politischer Arbeit und fröhlichem Miteinander. „Wir müssen auch die Gefühlsebene bedienen.“

Um mit den Frauen ins Gespräch zu kommen, hatte sie einen Schuh und einen Karton mit der Aufschrift „Wo drückt der Schuh“ mitgebracht. Die anwesenden Frauen schrieben ihre Themenwünsche und Anliegen auf Karten und warfen sie in den Karton. „Auf unserer nächsten Zusammenkunft werden wir diese Themen behandeln“, gab Chmielewski aus.