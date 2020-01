Finderin unterschlägt Bargeld : Tausende Euro auf Itzehoer Supermarktparkplatz verloren

Polizei sucht Zeugen einer Unterschlagung am 27. Dezember in der Brunnenstraße.

von Andreas Olbertz

02. Januar 2020, 11:19 Uhr

Itzehoe | Einige Tausend Euro aus der Hosentasche verloren – ärgerlicher geht es kaum. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat bereits am 27. Dezember ein Itzehoer auf dem Netto-Parkplatz in der Brunnenstraße einen Stoffbeutel mit einem vierstelligen Geldbetrag und einer Zulassungsbescheinigung verloren. Den Verlust bemerkte er erst an der Supermarktkasse. „Dies hat vermutlich eine ältere Frau an sich genommen und damit nicht wenig Bargeld unterschlagen“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Eine Zeugin hatte die Frau beobachtet, wie sie den Beutel an sich nahm. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Finderin geben können. Außerdem sollen Überwachungsvideos ausgewertet werden. „Vielleicht besinnt die Frau sich ja auch noch und bringt den Fund zum Fundbüro oder zur Polizei zurück“, so Neufeld.



> Hinweise: 04821 / 6020.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?