Social-Muscle-Club in Hohenlockstedt : Tausche Torte gegen Haarschnitt

Besondere Tausch-Aktion im Hohenlockstedter Kunsthaus M.1 lockt 100 Teilnehmer an.

von shz.de

29. April 2019, 14:41 Uhr

Hohenlockstedt | Torte backen gegen Haarschnitt – so ein Tausch stand beim ersten Social-Muscle-Club der Arthur Boskamp-Stiftung im Kunsthaus M.1 auf dem Programm. Gekommen waren mehr als hundert Menschen aus der Region. Sascia Bailer, aktuelle künstlerische Leitung des M.1, freute sich über das Interesse: „Hier im Raum sind die Mutigen.“

Danach notierten an jedem der elf Tische die Menschen ihre Wünsche und Angebote auf Zetteln, die dann eine im Sozialen besonders engagierte Person aus Hohenlockstedt und Umgebung koordinierte. Bereits nach gut zehn Minuten läutete zum ersten Mal eine Glocke: ein Tausch war abgemacht.

Jill Emerson war dabei ganz in ihrem Element. Vor sieben Jahren hatte ihre Tauschidee in Berlin am Wohnzimmertisch begonnen. Inzwischen hat der Social-Muscle-Club Tausende von Menschen in 14 internationalen Städten erreicht. Einen ersten Impuls erlebte nun auch Hohenlockstedt. Immer wieder war ein Glockenläuten zu hören. Die Menschen lächelten, kamen ins Gespräch. Und genau das war ein Ziel der Aktion.

Bekanntgegeben wurden auch die Förderpreisträger 2019/20. Die Künstlerinnengruppe Maternal Fantasies sowie die Künstlerin Maren Malu Blume sind Preisträgerinnen der Arthur Boskamp-Stiftung. Gesucht waren künstlerische Positionen und Projekte, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Sorgearbeit auseinander setzen. Die achtköpfige Künstlerinnengruppe Maternal Fantasies aus Berlin lotet das Spannungsfeld zwischen künstlerischer Produktion und Muttersein aus. Maren Malu Blume, Berlin/Wien, plant drei Videos zu möglichen Gemeinschaften, die neue Formen von Fürsorge und Zusammenleben erforschen.

Als eines der 100 Pilotprojekte bei dem Programm „Miteinander Reden“ der Bundeszentrale für Politische Bildung kann das M.1 auch weiterhin den Fokus auf das Miteinander, das Zwischenmenschliche legen und eine Plattform für eine solidarische Gemeinschaft in Hohenlockstedt und Umgebung entwickeln. Sascia Bailer, bei der Care-Arbeit (Tätigkeiten des Sorgens und Sichkümmerns) und Gemeinschaft im Fokus stehen, kündigte für den 19. Mai auch den ersten Workshop der Reihe „Care für Care-Arbeitende“ an. Eine Woche nach Muttertag bieten die Mütter und Performance-Künstlerinnen Annika Scharm und Liz Rech aus Hamburg einen Workshop an, bei dem es nach ihrer Aussage um jene Menschen gehe, die „weiterhin in unserer Gesellschaft die primäre Sorgearbeit leisten: Mütter“.