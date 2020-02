Polizei Itzehoe sucht Zeugen : Taschendiebstahl in der Kirchenstraße

Einen Moment unaufmerksam, kurz angerempelt worden und schon war das Portemonnaie gestohlen.

von Andreas Olbertz

20. Februar 2020, 10:35 Uhr

Itzehoe | Mittwochnachmittag hat ein Unbekannter in der Innenstadt einer Frau die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Um 16.40 Uhr war die Geschädigte mit ihrer Tochter zum Einkaufen in der Stadt unterwegs. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Gemeinsam betraten Mutter und Tochter durch ein größeres Getümmel hindurch ein Geschäft in der Kirchenstraße.“ Zehn Minuten später stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Tasche geöffnet war und das Portemonnaie mit rund 200 Euro fehlte. Im Nachhinein äußerte die 61-Jährige den Verdacht, dass der Diebstahl beim Kik-Markt stattgefunden haben könnte. Sie hatte sich zunächst nichts dabei gedacht, als sie angerempelt worden war.

> Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich bei der Polizei unter 04821 / 6020 melden.