Diebstahl gescheitert : Taschendiebin in Hohenlockstedt fast erwischt

Das war knapp: Eine 53-Jährige hat in einem Supermarkt in Hohenlockstedt einen Taschendiebstahl rechtzeitig bemerkt.

13. März 2020, 12:39 Uhr

Hohenlockstedt | Glück gehabt: Mittwochvormittag ist die Kundin eines Supermarktes gerade noch von einem Taschendiebstahl verschont geblieben – sie bemerkte das Vorhaben der Diebin, die sich darauf schleunigst aus dem Geschäft entfernte. Das teilte die Polizei gestern mit. Kurz vor 11 Uhr hielt sich die 53-Jährige in dem Laden in der Breiten Straße in Hohenlockstedt auf. Dabei hatte sie ihre Handtasche mit verschlossenem Reißverschluss über die Schulter gelegt.

Diebinnen machen sich an Tasche zu schaffen

Während des Einkaufens registrierte sie plötzlich eine Fremde, die ihr sehr nahekam, gleichzeitig spürte sie eine Bewegung ihrer Tasche. Bei einem Blick darauf stellte die Frau fest, dass nun der Reißverschluss offenstand. Sie sah daraufhin die Unbekannte an, die sogleich mit einer weiteren Frau fluchtartig den Markt verließ. Eine Fahndung nach dem Diebes-Duo, das zumindest dieses Mal leer ausging, verlief negativ.

Nach Polizeiangaben werden die beiden Verdächtigen von der 53-Jährigen wie folgt beschrieben: Die Frauen waren 25 bis 30 Jahre alt, schlank und hatten ein osteuropäisches Aussehen. Beide trugen dunkle Jacken mit Fellkragen. Wer Hinweise auf die Frauen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hohenlockstedt zu melden.



> Kontakt Polizei unter: 04826/3767570.