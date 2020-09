Zwei Diebstähle in Itzehoe : Taschendiebe schlagen schon wieder zu

In der Kirchenstraße und am Langen Peter haben Taschendiebe schon wieder Beute gemacht.

09. September 2020, 10:29 Uhr

Itzehoe | Zwei Frauen sind am Montag und Dienstag Opfer von Taschendieben geworden. Eine 87-Jährige büßte zudem 1500 Euro von ihrem Bankkonto ein.

Pin im Portemonnaie

Die Rentnerin war am Dienstag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr bei Kik in der Kirchenstraße, als ihr Portemonnaie verschwand. Täterin war laut Polizeisprecherin Merle Neufeld möglicherweise eine dunkelhaarige Frau, die die Seniorin im Geschäft angerempelt hatte. Am Geldautomaten wurden kurz darauf insgesamt 1500 Euro vom Konto der 87-Jährigen abgehoben. „Das gelang dem Dieb nur, weil die Itzehoerin unvorsichtigerweise ihre Pin für ihre Geldkarte in der Geldbörse verwahrt hatte“, so Neufeld.

Diebstahl erst später gemerkt

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich am Montagmorgen vor den Märkten am Langen Peter. Nach dem Bezahlen stellte eine 67-Jährige ihren Einkaufswagen zurück in den Ständer. Dabei musste sie sich leicht recken, vermutlich sei in dem Moment die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden, sagt Neufeld. Das Opfer bemerkte es erst in einem anderen Geschäft.

Auffälliges Paar

Am Ständer hatte ein Paar gestanden, das der 67-Jährigen bereits im Kassenbereich aufgefallen war. Beschrieben wurde es als südeuropäisch aussehend mit dunklen Haaren und dunklem Teint. Die Frau war etwa 33 Jahre alt und 1,50 bis 1,55 Meter groß, der Mann etwas größer und jünger.

Das Portemonnaie wurde nachmittags an der Bundesstraße 206 gefunden, das Bargeld fehlte.

>Hinweise: 04821/6020.