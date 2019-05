Zeugen Gesucht : Taschendiebe in Itzehoer Supermärkten unterwegs

Täter stehlen unbemerkt Geldbörsen von zwei Frauen.

von Delf Gravert

24. Mai 2019, 12:45 Uhr

Itzehoe | In einem Discounter am Langen Peter und einem Supermarkt in der Rudolf-Diesel-Straße waren am Donnerstag Taschendiebe erfolgreich. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Langen Peter kurz vor 10 Uhr einer 80-Jährigen ihr Portemonnaie aus einem Beutel am Einkaufswagen gestohlen. Im Supermarkt verschwand gegen 13.30 Uhr die Gelbörse einer 45-Jährigen aus deren Tasche, die sie über der Schulter trug. Beide Frauen bemerkten zunächst nichts. Die Polizei sucht Zeugen der Diebstähle.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?