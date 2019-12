Taschendiebe im Supermarkt

Avatar_shz von nr

16. Dezember 2019, 12:25 Uhr

Itzehoe | Die Taschen lagen im Einkaufswagen – drei Mal innerhalb einer Stunde sind Supermarkt-Kunden am Freitag zur Mittagszeit bestohlen worden. In der Rudolf-Diesel-Straße verschwand aus der Tasche einer Kundin das Portemonnaie. Es fand sich später wieder an, aber 100 Euro fehlten. Dieselbe Summe büßte eine 82-Jährige am Rotenbrook ein, der ebenfalls das Portemonnaie aus der Tasche im Wagen gestohlen wurde. In der Carl-Zeiss-Straße erbeutete ein Dieb Smartphone, Geld und Geldkarten, Telefon und Karten bekam das Opfer immerhin zurück. Die Polizei rät, Taschen verschlossen zu halten und sie niemals unbeaufsichtigt zu lassen – auch nicht für kurze Zeit.



>Hinweise: 04821/6020.