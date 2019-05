Itzehoe : Taschendieb und Komplizen entkommen

Der Bestohlene bekam zwar seine Geldbörse zurück, der Täter konnte trotzdem flüchten.

von nr

13. Mai 2019, 16:44 Uhr

Itzehoe | Gemeinsam mit Bekannten hat ein Mann am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße einen Taschendieb gestellt, der ihm zuvor das Portemonnaie gestohlen hatte. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Bestohlene zwar seine Geldbörse zurück. Der Täter konnte im Anschluss aber flüchten. Er war von drei weiteren männlichen Personen begleitet worden. Die Polizei konnte später einen der Begleiter ausfindig machen. Der 13-Jährige bestritt aber etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Die Ermittlungen nach der Identität seiner Begleiter dauern an.